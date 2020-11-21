"Впечатления после таких игр очень сильные. Где-то хотелось показать хорошую игру, но в силу определенных причин мы не смогли выставить оптимальный состав. Ждали такой игры от Руха, потому что команда очень мобильная, быстрая и с хорошими флангами. Ожидания оправдались.

Продолжение неудачной серии львовян в видеообзоре матча Рух – Мариуполь

Что касается нашей игры, то отмечу, что первый тайм был не очень зрелищный. Во втором немного перестроились, собрались... Вы сами видели, что у нас много фамилий было.

Нет худа без добра. Из-за такой ситуации мы посмотрели в деле нашу молодежь. Нам не хватило сил. Мы рассчитывали на молодых футболистов. Возможно, вливание свежих сил предопределило исход матча", – цитирует Иванова сайт ТК Футбол.

Напомним, Рух и Мариуполь расписали нулевую ничью в матче 10 тура Премьер-Лиги. Команда из Львова идет предпоследней, азовцы – восьмые.

Рух расписал ничью с ослабленным коронавирусом Мариуполем – безвыигрышная серия львовян достигла 10 матчей