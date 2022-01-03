"Я и раньше говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе достаточно денег. Без денег трудно строить команды и клубы.

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Сейчас мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая Шахтер и Динамо. Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что СК Днепр-1 купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.

Необходимо понимать, как клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Все это должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет отвечать – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате. Должна быть совместная работа всех: УАФ, УПЛ и самих клубов. В одиночку это сделать нереально", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, в текущем сезоне ни один из украинских клубов не будет участвовать в еврокубковой весне.

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