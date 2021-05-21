"Мы все понимаем, что ковид внес свои корректировки в футбольные планы. Решения по ковидным протоколам будут принимать правительства тех городов, в которых состоятся матчи. С Бухарестом нам более-менее понятно, а с Амстердамом пока есть вопросы.

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в обновленной форме – презентация состоится вскоре

Нет четкого понимания, как негражданам ЕС попасть на матчи. Нидерланды ограничивают въезд для неграждан ЕС. Но мы все равно готовим нашу небольшую делегацию от Украины...

Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы наши болельщики сумели попасть и в Нидерланды. В Бухаресте на сегодняшний день нужно сдать отрицательный тест на протяжении 48 часов и не находится более трех дней в стране.

Мы сейчас занимаемся вопросом, как добраться нашим болельщикам в Бухарест. Будет создан колл-центр для болельщиков, чтобы у них была информация, где будет находиться консул в Бухаресте и наши представители" – сказал президент УАФ в эфире программы Денисов Time.

Напомним, сбор главной команды страны стартовал на прошлой неделе в Харькове. Во время подготовки к чемпионату Европы запланированы три спарринга: 23 мая – с Бахрейном (в 21:00), 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

Евро-2020 для "сине-желтых" начнется матчем с Нидерландами 13 июня. Другими соперниками сборной Украины на групповом этапе станут Австрия и Северная Македония.

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