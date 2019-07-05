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Нестеров покинул Карпаты

18:07 64 Читати українською
Нестеров покинул Карпаты
Андрей Нестеров / ФК Карпаты

Защитник Андрей Нестеров больше не является игроком львовских Карпат.

Карпаты на своем официальном сайте сообщили, что защитник Андрей Нестеров покинул команду.

Карпаты официально подписали Мартинса – защитника сборной Люксембурга, который играл против Украины

Футболист перебрался во Львов в 2016 году, перед этим защищал цвета молдавской Зари Бельцы.

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