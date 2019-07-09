Нестеров официально присоединился к Мезекевешду

Украина — 17:00 124
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Хачериди сватают в Динамо – почему этот трансфер не нужен киевлянам
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Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в УкраинуМир — 14:25 290
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"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧОвертайм — 14:00 193
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"Якщо Моурінью – Особливий, то я – Унікальний". Правила життя непокірного Паоло Ді КаніоОвертайм — 11:00 139
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