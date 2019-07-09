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Нестеров официально присоединился к Мезекевешду

15:08 64 Читати українською
Нестеров официально присоединился к Мезекевешду
Андрей Нестеров / фото: ФК Карпаты

Бывший защитник Карпат Андрей Нестеров стал игроком венгерского Мезекевешда.

Венгерский Мезекевешд объявил о подписании экс-защитника Карпат Андрея Нестерова, передает официальный сайт клуба.

"У меня зеленая кровь и зеленое сердце", – Нестеров написал трогательное прощальное письмо Карпатам

Контракт заключен на 2 года с возможностью пролонгации на год.

Последним клубом 29-летнего Нестерова были Карпаты. Он выступал за львовян с 2016 года. Защитник сыграл 58 матчей и забил 5 голов в составе львовского клуба.

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