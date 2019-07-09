Нестеров официально присоединился к Мезекевешду

Бывший защитник Карпат Андрей Нестеров стал игроком венгерского Мезекевешда.

Венгерский Мезекевешд объявил о подписании экс-защитника Карпат Андрея Нестерова, передает официальный сайт клуба.

"У меня зеленая кровь и зеленое сердце", – Нестеров написал трогательное прощальное письмо Карпатам

Контракт заключен на 2 года с возможностью пролонгации на год.

Последним клубом 29-летнего Нестерова были Карпаты. Он выступал за львовян с 2016 года. Защитник сыграл 58 матчей и забил 5 голов в составе львовского клуба.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати