"Очень тяжелый для нас был первый тайм и начало матча. Динамо – это действительно команда, которая имеет классную силу, и они давили на нас. Но спасибо ребятам, что сумели все же переломить ход матча и вернуться в игру.

Удалось нам забить мяч во втором тайме, вторая часть была для нас лучше. Имели возможности для того, чтобы воплотить нашу мечту в победу в этом матче, но, к сожалению, не удалось. Знали это перед матчем и понимали, что Динамо в конце матча прибавляет. Такие команды, как Динамо, очень часто вырывают матчи на последних минутах. И, к сожалению, нам не удалось удержать результат.

Но хочу поблагодарить ребят за тот настрой, который был сегодня на футбольном поле. И считаю, что если команда с таким же настроем, с такой же самоотдачей будет работать в дальнейшем, то все будет хорошо для нас", – сказал Нестеренко для пресс-службы Александрии.

Напомним, Александрия уступила Динамо (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Украины. Сейчас "горожане" занимают 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

