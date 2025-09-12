– Прежде всего хочу сказать, что очень тяжелая игра была для нас, несмотря на счет. Но я думаю, что очень хорошо меня понимают все соперники ЛНЗ. Это очень непростая команда с очень классными игроками, с хорошим тренером – и это показывает турнирная таблица.

Но прежде всего спасибо ребятам за тот настрой, самоотдачу, которая сегодня была. Потому что сейчас в таком состоянии, в котором находилась наша команда до этого матча, очень трудно что-то говорить о стилистике или о самом футболе. Потому что большое давление – так, это было. Большое давление на игроков, на всех нас, потому что все требуют победы от Александрии. Спасибо, что ребята сделали все возможное, чтобы добыть сегодня результат.

– С ЛНЗ нужно много бегать. Сегодня ваши ребята набегались, определенно, на 2 матча вперед. Судороги хватали, вынужденные замены вы проводили. Теди Цара столько рывков сделал – видимо, он за весь старт чемпионата столько не сделал, как сегодня.

– Действительно так и было. Вы знаете, что с ЛНЗ нужно очень много бегать. Со всеми нужно бегать, но все знают, как играет ЛНЗ – это игра один в один по всему полю, и прежде всего против такой эшелонированной обороны нужно всегда бегать, и на первый план выходит уже то, как игроки проявят себя в этой игре. Это очень важно.

– Индивидуальное мастерство тоже выходило на первый план. Как Теди Цара разбирался один в один, реализовывал – это мастерство футболиста.

– Ну а как? Сегодня, слава Богу, мастерство было. Потому что когда мы создавали моменты, но не забивали, то никому не интересно уже было. Но считаю, что были матчи у нас и с лучшей игрой с нашей стороны. Сегодня удалось реализовать наши моменты и достичь результата – за это спасибо ребятам, что они в это очень тяжелое время для нас активизировались и показали прежде всего характер, – сказал Нестеренко для УПЛ ТВ.

Напомним, победа над ЛНЗ стала для Александрии первой в текущем сезоне. Сейчас подопечные Кирилла Нестеренко занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

