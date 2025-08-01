Александрия вылетела из Лиги конференций, уступив Партизану в ответном матче со счетом 0:4. После игры главный тренер украинской команды Кирилл Нестеренко объяснил причину поражения.

Александрия в меньшинстве разгромно проиграла Партизану – промахи Безерры, странные решения арбитра и 3 красные карточки

"Прежде всего начну с судейства. Тотальный провал судейской бригады в этом матче. Люди должны понимать, что своими решениями они кардинально меняют ход игры. И это решение, я считаю, все видели – как в Украине, так и здесь. Оно было ключевым в этом матче. Впоследствии Ндика получил красную карточку, потому что разговаривал с арбитром. Но мне трудно понять, как в этом моменте можно не спорить, потому что то, что сделал рефери, – это не поддается никакой критике. Я считаю, что не может арбитр такого уровня судить матчи Лиги конференций или Лиги чемпионов. Считаю, что наша команда может выходить с этого поля с высоко поднятой головой. Нам нечего стесняться, считаю, что мы выложились на все 100% – несмотря на то, что счет большой. Но я ничего в раздевалке не могу команде сказать плохого, ведь они показали максимум. Эта команда имеет характер, и я считаю, что мы на очень правильном пути", – цитирует Нестеренко аккаунт Александрии в Инстаграм.

Напомним, что по сумме двух матчей Александрия уступила со счетом 0:6 сербскому Партизану.

Три удаления в видеообзоре матча Партизан – Александрия – 4:0