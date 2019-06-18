Неста возглавил Фрозиноне – команда вылетела из Серии А

Легенда Милана Алессандро Неста официально возглавил команду Серии В Фрозиноне.

Фрозиноне на своем официальном сайте сообщил о назначении Алессандро Несты на должность главного тренера. Контракт рассчитан на 2 года.

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Задачей нового наставника будет возвращение команды в Серию А, где она не смогла удержаться в сезоне 2018/19, заняв 19 строчку в турнирной таблице.

Неста в статусе футболиста известен своими выступлениями в составе Лацио и Милан. С "россонери" экс-защитник дважды выиграл Лигу чемпионов.

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