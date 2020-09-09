Легендарный игрок Милана Алессандро Неста не променял работу в клубе Серии В на должность в Ювентусе.

После своего назначения главным тренером "Старой синьоры" Андреа Пирло хотел пригласить Сандро в свой штаб, однако Неста отказался от этой роли в туринском клубе.

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На пресс-конференции перед товарищеским матчем против Ромы специалист обьяснил свое решение: "У меня особые отношения с Андреа, мы дружим длительное время. Но этого вполне достаточно. Я хочу работать главным тренером".

К слову, Фрозиноне Неста возглавил летом 2019 года. Прошлый сезон его команда завершила в зоне плей-офф и смогла пробиться в финал, в котором драматично проиграла путевку в Серию А Специи.

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