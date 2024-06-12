В среду, 12 июня, Алессандро Неста был назначен главным тренером Монцы. Как информирует официальный сайт клуба, 48-летний специалист подписал однолетний контракт с правом автоматического продления ещё на год в случае выполнения определённых условий. На этой должности он заменил Раффаэле Палладино, который ушел на повышение в Фиорентину.

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Неста провёл последний сезон в качестве наставника Реджаны в Серии В. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте турнирной таблицы.

Алессандро не был первым выбором генерального директора Монцы Адриано Галлиани. Как отмечал президент Лацио Клаудио Лотито, изначально Галлиани хотел пригласить на должность наставника Марко Барони из Вероны. В конце концов "орлы" опередили Монцу – и Галлиани пришлось обращаться к Несте.

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