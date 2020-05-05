"Несправедливо, если Барселону признают чемпионом": Куртуа привел аргумент, почему Реал был лучше Месси и Ко

Голкипер Реала Тибо Куртуа убежден, что Барселоне нельзя отдавать чемпионство, если сезон 2019/20 все же не возобновится.

Заметим, Барселона лидирует в чемпионате Испании, опережая Реал на 2 очка, но королевский клуб имеет преимущество в личных встречах – 0:0, 2:0. Возобновление Примеры запланировано на начало июня.

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"Реал отстает от Барселоны всего на 2 очка, поэтому новость о завершении сезона огорчит нас. Я не соглашусь с таким решением, несправедливо будет, если их признают чемпионом. Осталось 11 туров, поэтому определять победителя – рано. Я еще могу понять подобное решение в Англии, где Ливерпуль уверенно лидирует.

В двух матчах с ними Реал выиграл и сыграл вничью. Мы доказали, что были лучше Барселоны. Но в то же время необходимо учитывать требования безопасности при принятии решения о продолжении чемпионата. Безопасность – на первом месте", – цитирует Куртуа AS.

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