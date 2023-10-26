"Это невероятный опыт в течение последних трех дней: сменить один замечательный клуб, Фейеноорд, на другой замечательный клуб, Шахтер, а также провести одну тренировку и несколько встреч с командой, чтобы подготовить ее к этой игре. А такой матч, как известно, совсем не из легких, когда играешь с Барселоной на выезде.

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Один из коллег сказал: "Марино, я знаю тебя один день, а такое ощущение, будто мы знакомы три года". Это было напряженно, но я благодарен всем в Шахтере за теплый прием и поддержку в течение последних двух дней.

Почему сделал только три замены? Здесь дело не в количестве. Если я делаю замену, то хочу увидеть другую игру, возможно, изменить ритм или удивить соперника. А иногда нужно что-то делать с истощением некоторых игроков, которые очень тяжело работали в этот вечер. Я увидел, что команда играла в достаточно хороший футбол, и в таком случае не было необходимости делать замены.

Ненадлежащая форма Матвиенко? Вы считаете, он играл недостаточно хорошо? Смотрите, нужно понять одну вещь: для команды это тоже значительные изменения, много эмоций. Внезапно перед ними появился новый тренер. Было три тренера за последние несколько дней. Это очень много значит для игроков. Все всегда думают, что ты должен просто выйти и играть в футбол, но они тоже люди, у них есть эмоции. Могу сказать одно: я никогда не обсуждаю отдельных футболистов, но я очень горжусь всеми своими игроками в этот вечер. Ребята вышли, чтобы соревноваться с Барселоной, одной из лучших команд Европы по игре и качеству. Вы спрашивали о Матвиенко? Я им тоже горжусь.

Я полностью доволен командой. Они сделали все, что я просил. Конечно, есть моменты игры, когда приходится выдерживать давление Барселоны, но даже несмотря на эти страдания они показали характер: были достаточно жесткими, организованными и дисциплинированными, поддерживали друг друга. Очень трудно отвечать на такой высокий прессинг и интенсивность со стороны соперника во время владения мячом. Мы изменили кое-что в перерыве, хотя и в первом тайме команда неплохо справлялась. Если мы можем менять что-то во время игры с таким соперником, то имеем потенциал и характер. И это то, чем я больше всего доволен.

Какой я хочу видеть игру команды? Во-первых, Шахтер – большой клуб в Украине. Когда у тебя большой клуб, тебе надо стараться доминировать в некоторых аспектах, а может, вообще во всех. Это доминация как без мяча, так и с мячом. Я люблю футбол, и когда я его смотрю, то хочу получать удовольствие от просмотра. Также я хочу получать удовольствие от игры моей команды, когда я наблюдаю ее на поле. Поэтому хочется видеть много движения, высокий прессинг, смелость, которую мы показали этим вечером. Это то, что мы будем развивать в ближайшее время. Вот и все. Хочется видеть красивый футбол.

Чигринский? Я был очень рад за него, что он был здесь с нами, смог встретиться с людьми, с которыми когда-то играл или работал. Он улыбался, и это было приятно видеть. Он опытный, умный, имеет прекрасный характер. Это также касается других игроков его возраста в нашем составе: они поддерживают молодых исполнителей и помогают им, служат ориентиром. Я хочу, чтобы они выполняли эту роль тоже, и они отлично это делают", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, после 3-х туров Шахтер идет в турнирной таблице группы Н на третьей строчке, набрав 3 очка. Лидирует с 9-ю пунктами Барселона.

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