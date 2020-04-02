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Несмачный выделил единственного игрока нынешнего Динамо, которому бы Лобановский дал шанс – это не Цыганков

13:56 234 Читати українською
Несмачный выделил единственного игрока нынешнего Динамо, которому бы Лобановский дал шанс – это не Цыганков
Виталий Миколенко в объятиях одноклубников / Сайт Динамо

Легенда Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный оценил уровень игроков нынешнего состава киевского клуба.

"Трудно сказать, кто мог бы играть в Динамо времен полуфинала Лиги чемпионов 1998/99. У Лобановского в команде была очень высокая конкуренция. Ну вот Миколенко, например. У него есть те качества и характер, которые должен был иметь игрок того времени.

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Я думаю, в то время Лобановский мог бы дать ему шанс и он бы играл у него. Наверное, Миколенко – лучший на моей позиции за последние годы. Цыганков? Он нестабилен. Он может выстрелить и затем пропасть на несколько игр. Ему нужно постоянно доказывать на футбольном поле", – обьяснил Несмачный в эфире YouTube-канала Бомбардир.

К слову, Миколенко в текущем сезоне провел за Динамо 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Украины претендует Милан.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Виталий Миколенко Виталий Миколенко Анрей Несмачный Андрей Несмачный Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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