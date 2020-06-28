Несколько тысяч фанатов поздравили ФК Шахтер с чемпионством на НСК Олимпийский

Более пять тысяч болельщиков благодаря титульному партнеру Шахтера Parimatch приняли участие в церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата Украины. Несмотря на карантин, фанаты попали на стадион и поддержали клуб.

Во время матча "горняков" с Зарей все желающие смогли оказаться на Олимпийском с помощью Zoom-трансляции. Благодаря современным технологиям клубу удалось создать атмосферу присутствия болельщиков на стадионе и подарить фанатам возможность отпраздновать триумф вместе с командой.

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Футболисты, со своей стороны, также оценили энтузиазм фанатов и после матча подошли к экранам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Матч Шахтер – Заря завершился со счетом 0:0.

Напомним, что ранее Шахтер досрочно оформил свое 13 чемпионство и опередил Динамо по количеству выигранных трофеев в эпоху независимой Украины.

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