"Несколько игроков Динамо могли бы выступать за Баварию": Сане отметил сильное звено команды Луческу
18:09 - Читати українською
Полузащитник Баварии Лерой Сане отдал должное уровню игроков Динамо.
"Думаю, что у Динамо есть действительно хорошие футболисты. Есть несколько сильных исполнителей впереди.
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Конечно, я не босс Баварии, чтобы решать, кто может играть за нас. Но умелые футболисты у Динамо есть. Несколько из них могли бы выступать за Баварию", – заявил Сане в комментарии SportArena.
Напомним, Бавария и Динамо – соперники в рамках группового этапа ЛЧ. Первый матч мюнхенцы выиграли со счетом 5:0, а сегодня в 19:45 команды еще раз встретятся в Киеве.
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