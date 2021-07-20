"Есть общения между агентами, которые имеют отношение к Динамо и Ювентусу. Люди со стороны киевлян спросили представителей Ювентуса, не хотели бы они обратить внимание на Миколенко или Цыганкова. Ответ – оба неинтересны. Зато интересен другой игрок Динамо – Руслан Нещерет.

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Интерес действительно есть. Сейчас он восстанавливается от травмы, но это не проблема. На самом деле к каким-то переговорам еще далеко, но общение есть. Луческу знает об интересе Ювентуса к Нещерету. Туринцы понимают, что это перспектива, третий-четвертый голкипер команды. Существуют два важных фактора, которые могут помешать переходу в зародыше. Первый – Ювентус готов платить за Нещерета не более 3 млн евро. Второй – уйдет ли Бущан из Динамо. Думаю, не будет ни первого, ни второго, но такие разговоры есть", – заявил ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив.

Напомним, Нещерет в прошлом сезоне провел 4 матча за основную команду Динамо и пропустил 6 мячей. Особенно запомнилось выступление в гостевом матче ЛЧ против Барселоны, в котором 19-летний голкипер совершил несколько фанатастичних сейвов, хотя и не спас от поражения (1:2).

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