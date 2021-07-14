"Пока это втягивание в тренировочный процесс. С Михаилом Леонидовичем только начал подготовку к возвращению в общую группу. Я только приступил к индивидуальной работе.

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Как травмировался? Во время разминки перед матчем с Десной почувствовал боль в руке. Оказалось, что это разрыв бицепса. Поэтому он меня так долго беспокоил. Мне сделали операцию в Мюнхене в апреле, две недели ходил с лангетой. Потом уехал домой в отпуск и занимался по индивидуальной программе, которую присылал тренер-реабилитолог. А когда вернулся в Киев, уже начал выполнять упражнения, которые требуют большей выносливости.

Ограничения? Мне пока нельзя падать. Перед тренировкой нужно обязательно много времени уделять растяжке, делаю растяжку с мячом под контролем Михаила Леонидовича. Во время упражнений в группе, когда задействованы вратари, а тренер свободен, то он занимается со мной.

На сборах веселее. Я очень рад вернуться к тренировкам, очень соскучился по мячу. Врачи говорят, что еще две-три недели нужно будет тренироваться индивидуально, после чего уже можно понемногу втягиваться в общую группу", – цитирует Нещерета сайт Динамо.

Напомним, Руслан в прошлом сезоне провел 4 матча за основную команду "бело-синих" и пропустил 6 мячей.

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