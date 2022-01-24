"Кондиции очень хорошие. Можно сказать, набрали отличные обороты. Постепенно закладываем фундамент. Мы следуем указаниям тренера. У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль, а все, что мы отрабатываем на тренировках, реализовывать в игре. Нужно быть более внимательным, когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и требуется большая концентрация внимания.

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Скоро вратари Динамо будут играть ногами на уровне полевых игроков? Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас является одним из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне. Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, которые мы должны делать передачи", – поделился Нещерет в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Руслан является резервным голкипером Динамо, игровую практику вратарь получает в молодежной команде киевлян. Нещерет в этом сезоне не выходил в составе основной команды "бело-синих", однако отыграл все 6 поединков в юношеской Лиге чемпионов, пропустив всего 3 гола.

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