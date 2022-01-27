"По предварительным данным, после жуткого столкновения голкипера Руслана Нещерета с форвардом Буде-Глимта Нордасом в сегодняшнем матче, у голкипера диагностирован перелом носа и сотрясение мозга. Точный диагноз будет поставлен уже в Киеве", – говорится в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

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Руслан самоотверженно бросился в ноги сопернику во время товарищеской встречи с Буде-Глимтом (1:1), где в столкновении получил травму и был заменен на Георгия Бущана.

Нещерет выступает за "Динамо" U-19, за главную команду в нынешнем сезоне Руслан еще не выходил на поле.

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