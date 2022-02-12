Наставник "бело-синих" Мирча Луческу сможет рассчитывать на Руслана Нещерета на завершающем этапе подготовки ко второй части сезона.

Вратарь Динамо Руслан Нещерет вернется к командным тренировкам на сборе в Турции, сообщает Meta Ratings.

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20-летний голкипер практически полностью восстановился после тяжелой травмы. Напомним, Нещерет получил перелом носа в товарищеском матче против норвежского Буде-Глимт и был прооперирован. Голкипер должен быть в составе киевской команды в воскресенье, 13 февраля, чтобы отправиться на завершающий сбор.

Напомним, в день прилета в Турцию подопечные Мирчи Луческу сыграют с лидером второго дивизиона Сербии – Инджией.

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