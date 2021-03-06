Голкипер Динамо Руслан Нещерет в свои 19 уже пробует работать с известными брендами.

Страж ворот "бело-синих" поставил свою подпись под двухлетним контрактом о сотрудничестве с Puma. Об этом сообщил Александр Карпов в своем Instagram.

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Интересно, что немецкий спортивный гигант будет "одевать" Шахтер, начиная с сезона 2021/22. Для Динамо экипировку пока создает американский бренд New Balance.

В текущей кампании Руслан Нещерет провел 4 поединка, 1 из которых отстоял на ноль. Еще в трех голкипер пропустил 6 мячей.

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