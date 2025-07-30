"На Мальте была большая влажность и температура. Тот газон, который там был, – мы по нему немножко катались. На стадионе в Люблине газон был прекрасный: все хорошо сделали, было приятно на нем играть. Спасибо агрономам. Чувствовалась ли грубость со стороны соперника? Слушайте, это футбол – контактный вид спорта. Я считаю, что так должно быть, без этого никак. Это – борьба за попадание в Лигу чемпионов, поэтому так, сегодня было немного борьбы.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Что положительного можно вынести из этого матча? Из положительного – то, о чем нас просил Александр Шовковский. Он просил, чтобы мы быстрее двигали мяч, не давали загонять нас в каких-то простых ситуациях, а также завершать каждую атаку ударом. Можно сказать, это нам удавалось – счет на табло является тому свидетельством", – поделился Нещерет в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо разбило Хамрун (3:0) и во втором матче квалификации Лиги чемпионов и прошло в третий этап.

Динамо вышло в следующий раунд квалификации ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун Спартанс