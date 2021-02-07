"Второй матч подряд я отстоял на ноль. Это очень важно для уверенности. Хотя в сегодняшнем матче хорошо работала наша защита.

Динамо – Шкендия – 1:0 – видео победного гола Леднева и обзор матча

Готовились ли мы к легкой победы? Мы всегда настраиваемся на каждую игру с максимальными амбициями, и стараемся выполнять все тренерские указания.

По счету это мой уже четвертый сбор с первой командой. Однако, я не ветеран – есть более возрастные игроки. А относительно отношений с Георгием Бущаном и Денисом Бойко... Они всегда хорошие и положительные, работаем, тренируемся. Напряжения на фоне конкуренции нет", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, в предпоследнем контрольном матче на турецких сборах Динамо минимально обыграло Шкендию (1:0) благодаря голу Леднева на последних минутах.

Динамо – Шкендия: украинцы и джокеры делают результат, но вопросы остаются – старая беда не исчезла, времени все меньше