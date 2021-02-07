Нещерет объяснил, благодаря чему отстоял два подряд матча Динамо на ноль
Голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет прокомментировал победу своей команды над северномакедонськой Шкендией (1:0).
"Второй матч подряд я отстоял на ноль. Это очень важно для уверенности. Хотя в сегодняшнем матче хорошо работала наша защита.
Динамо – Шкендия – 1:0 – видео победного гола Леднева и обзор матча
Готовились ли мы к легкой победы? Мы всегда настраиваемся на каждую игру с максимальными амбициями, и стараемся выполнять все тренерские указания.
По счету это мой уже четвертый сбор с первой командой. Однако, я не ветеран – есть более возрастные игроки. А относительно отношений с Георгием Бущаном и Денисом Бойко... Они всегда хорошие и положительные, работаем, тренируемся. Напряжения на фоне конкуренции нет", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.
Напомним, в предпоследнем контрольном матче на турецких сборах Динамо минимально обыграло Шкендию (1:0) благодаря голу Леднева на последних минутах.
Динамо – Шкендия: украинцы и джокеры делают результат, но вопросы остаются – старая беда не исчезла, времени все меньше