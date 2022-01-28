Вратарь Динамо Руслан Нещерет выпал из обоймы киевлян на ближайшее время.

Руслану Нещерету диагностировали перелом носа и назначили операцию, поэтому сборы Динамо в Турции пройдут без его участия, сообщает Meta-ratings.

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20-летний голкипер получил травму в спарринге с норвежским Буде-Глимтом (1:1). Руслан самоотверженно бросился в ноги сопернику и получил удар в лицо, после чего был вынужден покинуть поле.

Напомним, 31 января динамовцы отправятся на второй этап сборов, которые будут проходить в Турции до 10 февраля.

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