Нещерет нуждается в операции – голкипер не полетит с Динамо на второй сбор
12:38 - Читати українською
Вратарь Динамо Руслан Нещерет выпал из обоймы киевлян на ближайшее время.
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Руслану Нещерету диагностировали перелом носа и назначили операцию, поэтому сборы Динамо в Турции пройдут без его участия, сообщает Meta-ratings.
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20-летний голкипер получил травму в спарринге с норвежским Буде-Глимтом (1:1). Руслан самоотверженно бросился в ноги сопернику и получил удар в лицо, после чего был вынужден покинуть поле.
Напомним, 31 января динамовцы отправятся на второй этап сборов, которые будут проходить в Турции до 10 февраля.
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