"В первый день после того, как получил травму носа на сборе в Испании, чувствовал себя очень плохо. Не мог нормально дышать, нос очень болел. Но по приезду в Киев мне сделали операцию, после чего начал восстановление.

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Ношу маску. Самая главная ее функция – защищать мой ровный нос. А со всем остальным и так все хорошо. Из-за нее меня называют и Бэтменом, и Спайдерменом.

Я пропустил второй сбор. Если честно, думал, что на третьем будет очень тяжело. Но стал тренироваться, и чувствую легкость в ногах, одышки нет. Поэтому чувствую себя отлично. Когда сидел дома – было очень тяжело наблюдать за всеми со стороны. Все работают, играют, а ты лежишь и ничего не делаешь. Даже не мог пробежаться нормально, потому что врачи не разрешали, пока не вытащат тампоны из носа.

Относительно опасений при ударах по воротам... На тренировках, когда есть короткие дистанции, меня пока убирают, поскольку мяч может прилететь в лицо. А когда идут удары издалека, то в любом случае можно успеть закрыть лицо. В общем, опасения небольшое присутствует, но это ощущение пройдет", – цитирует Нещерета официальный сайт Динамо.

Напомним, Руслан получил перелом носа в товарищеском матче против норвежского Буде-Глимта и был прооперирован.

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