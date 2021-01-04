Голкипер Динамо Руслан Нещерет и его коллега из Шахтера Анатолий Трубин оказались в компании именитых голкиперов.

Восемь лучших вратарских спасений группового этапа ЛЧ 2020/21 были опубликованы в официальном Instagram турнира.

Трубин и Забарный – в топ-50 звезд по версии УЕФА, которые должны выстрелить в 2021-м

Нещерет остановил удар самого Лионеля Месси, который целил точно в девятку ворот Динамо. Трубин в похожем моменте противостоял Лукаку – форвард Интера мощно пробил под перекладину, но молодой голкипер Шахтера перевел мяч в каркас.

Добавим, что киевляне и "горняки" продолжат свои выступления в еврокубках, однако уже на стадии 1/16 Лиги Европы.

Легенди Динамо не поділили гроші, а Суркісу привезли знаменитого тренера: топ-20 інтерв'ю Футбол 24 у 2020-му