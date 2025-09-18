"При Бущане Нещерет был вторым вратарем. Если сейчас вернуть Бущана, то это означает поставить крест на Нещерете, а это достаточно молодой и перспективный вратарь. Есть матчи, в которых он достаточно уверенно играет. Это вратарская позиция, здесь многое приемлемо для молодого голкипера. Знаете, сколько Яшин в свое время пропускал? Все смеялись тогда.

"Некоторыми дебютантами доволен больше": Шовковский рассказал о состоянии Кабаева после травмы

Повторюсь, Нещерет – достаточно талантливый, один из лучших вратарей в Украине. Ему нужно время, чтобы стабилизироваться. И, конечно, он должен анализировать свою игру, чтобы люди не охали и не ахали, а получали удовольствие от его игры. Потому что сейчас действительно Нещерет иногда делает на поле то, что может вогнать в мгновенный стресс любого болельщика", – сказал Буряк в интервью Dynamo.kiev.ua

К слову, в текущем сезоне Руслан Нещерет провел 11 матчей за Динамо, пропустил 11 голов, в четырех поединках отыграл "на ноль". Контракт 23-летнего вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – дебютант киевлян забил решающий гол