Несенюк: Что выбрать детям с Донбасса – играть в "первенстве ДНР" или не играть в футбол вообще?

Директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк поделился мыслями относительно участия детей и юношей в футбольном первенстве "ДНР" и "ЛНР".

"Если я верно понял, Федерация футбола Украины настроена на решительную борьбу против футболистов, которые играют в соревнованиях самопровозглашенных "республик" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Этим футболистам грозит пожизненная дисквалификация и запрет выступать в соревнованиях на территории не оккупированной Украины.

Вроде все правильно и патриотично, но есть нюанс, как говорил был Чапаев в старом анекдоте. У детей, оказавшихся на оккупированной территории, нет выбора. Уже пятый год они вынуждены ходить в школу, где им преподают "историю маладой республики" и внушают лютую ненависть к Украине и всему украинскому. Ну нет у этих детей другой школы! Так же эти дети хотят заниматься спортом, в частности играть в футбол. Где им это делать? Может ФФУ присылает для них автобусы и вывозит для тренировок на подконтрольную территорию?

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Таким образом дети, например 2000 года рождения, уже пятый год живут под оккупацией. Точнее, детьми они были в 2014-м, когда все началось. Теперь они взрослые. Среди них есть футболисты. Где им играть в футбол? Что выбрать – играть в "первенстве ДНР" или не играть в футбол вообще? А тем временем, сыграв хотя бы один матч в этом смешном любительском первенстве, они рискуют автоматически попасть под пожизненную дисквалификацию от Федерации футбола Украины. За что? За то, что те, кто два десятилетия сеял на Донбассе ненависть к Украине, переехали в Киев и прекрасно себя чувствуют? Чем провинились футболисты Луганска и Донецка? В чем виноваты шахтеры (настоящие, а не бразильцы с миллионными контрактами), которые по выходным играют в футбол?

Как по мне, все должно было быть наоборот! Футболистам с оккупированных территорий следовало бы предоставлять всевозможные преференции в том случае, когда они проявляли желание играть в футбол на материковой Украине. Или за сборные, или за клубы, в зависимости от квалификации. Они граждане Украины, не так ли? И участие в соревнованиях на оккупированной территории не должно ставиться им в вину. Я не о тех, кто ушел от своих "болельщиков" весной 2014-го и теперь удобно расположены в столице. Я о тех, кто теперь гоняет мяч на донецких и луганских стадионах. Может среди юношей, выступающих на "первенство ДНР", есть футбольные таланты уровня Виктора Коваленко? Имеем ли мы право их терять? Отталкивать их и наказывать за то, в чем они не виноваты?

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Вывод - вопрос статуса футболистов на оккупированных территориях должен быть как можно быстрее урегулирован Федерацией футбола. Чтобы четко разделить тех, кто выступлениями в фейковых соревнованиях оккупантов, сознательно поддерживает агрессию России против Украины, и тех, кто просто играет в футбол там где родился и вырос. В украинском Донбассе.

Понимаю, что Федерация занята измерением длины плевков футболистов киевского Динамо. Так может отвлечься и заняться делом? Чтобы не было скандалов и несправедливо обиженных", – написал Несенюк на своей странице в Facebook.