Несенюк: Шевченко в Украине чувствует себя как всесильный сержант советской армии

Глава департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк поделился мыслями об изменении календаря Премьер-лиги из-за подготовки сборной Украины к Евро-2020.

"По такой логике следующим шагом нашего тренера должно было быть обращение к УЕФА с предложением перенести на более ранний срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые запланированы на те же дни, что и украинский "плей-офф" между пятой и шестой командами УПЛ. Почему нет?

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В финале Лиги чемпионов теоретически могут сыграть английский Манчестер Сити и итальянская Аталанта, в составе которых есть игроки сборной Украины, не говоря уже о Шахтере, который может выйти в финал Лиги Европы. Конечно, этого не будет. Андрей Шевченко не идиот, чтобы смешить футбольную Европу. Там после подобного предложения посоветовали бы обратиться к психиатру.

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А у нас? У нас Шевченко можно все. Это в Европе, в Лондоне, Милане или где-то еще он ведет себя как джентльмен по всем законам как футбольного, так и светского этикета. А в Украине чувствует себя как всесильный сержант советской армии, который мог дать солдату своего отделения нелепый приказ. Просто так, чтобы показать кто здесь начальник. Причем за пределами воинской части этот сержант сразу становился вполне нормальным человеком", – написал Несенюк в своем блоге в издании Gazeta.ua.

Напомним, накануне клубы Премьер-лиги прислушались к пожеланиям Андрея Шевченко раньше завершить сезон 2019/20. С целью обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной Украины к Евро-2020 Общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердило изменения в календаре на сезон 2019/20. Однако окончательное решение по изменению календаря должен утвердить Исполком УАФ.

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