Несенюк: Роналду в 33 года будет путаться в ногах амбициозных партнеров как Шевченко в Динамо

Директор Департамента по работе со СМИ ФК Динамо Николай Несенюк прокомментировал переход форварда Криштиану Роналду в туринский Ювентус.

"Удивительно, что, обсуждая переход лучшего футболиста мира Криштиану Роналду из Реала в Ювентус, никто не увидел очевидных параллелей этого трансфера с возвращением в Динамо Андрея Шевченко.

Трансфер Роналду – великий позитив для самого Кріштіану, Ювентуса та Реала

Андрею тогда, в 2009 году, так же было 33 года. Не знаю, как футбольные агенты или маркетологи, а любой осведомленный в физиологии человек знает, что именно в этом возрасте в организме человека происходят необратимые изменения. Для спортсменов означает потерю скорости бега. А без этого футбольный нападающий, как сказал бы советский телекомментатор Николай Озеров: "Теряет почти половину своей зрелищной привлекательности". Проще – форварды, которые "не бегут", остались в прошлом веке.

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Шевченко без скорости был уже даже не половиной того Шевченко, который сверкал в составе Милана. Это быстро поняли в Челси. И с радостью отпустили Андрея в Киев бесплатно, чтобы не платить зря зарплаты. В Киеве Шевченко собрал только один аншлаг на стадионе Динамо – в первом матче после возвращения. В дальнейшем украинская публика от Луганска до Львова не стремилась штурмовать трибуны, чтобы посмотреть на «живого Шевченко». Он тем временем уже явно путался под ногами у младших и более быстрых партнеров. В итоге Динамо с Шевченко за три сезона не выиграло ничего – ни чемпионата, ни Кубка Украины. Поэтому когда мегазвезда с бешеной как для Украины зарплатой завершила карьеру, все облегченно вздохнули. Как потом оказалось, ненадолго.

Роналду встретился на базе Ювентуса с новыми одноклубниками

То же самое, по-моему, ожидает в Ювентусе мегазвездного португальца. Да, клуб продаст определенное количество футболок с его фамилией на спине. Но дальше начнется игра. Роналду, который на глазах теряет свою «реактивную» скорость, будет так же путаться под ногами у амбициозных партнеров. Для них, в отличие от португальца, все еще впереди, а не наоборот. Что касается надежд на то, что ради Роналду весь мир будет ездить по итальянским провинциям на матчи с его участием, то такого не будет. Разве что один раз. Футбол – не провинциальный театр, куда идут, чтобы раз в год увидеть столичную "звезду". Да и самому Ювентусу через определенное время нужно будет определяться – или прогрессировать дальше, или выполнять роль подиума для угасающей звезды лучшего футболиста планеты.

Откуда такой пессимизм? Я не знаю футболиста, который бы добавил в игре после 33 лет. И Роналду, по всей его феноменальности – не исключение", – цитирует Несенюка gazeta.ua.