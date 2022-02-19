"Нереса взяли под результат": Степаненко выразил "претензию" звездному легионеру Шахтера
Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко дал совет Давиду Нересу, как можно скорее влиться в донецкую команду.
"Давид, можно сказать, уже опытный футболист. Его взяли под результат.
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Поэтому, я думаю, ему нужно быстрее понимать, что от него требуется. Ему нужно быстрее адаптироваться в команде, активнее знакомиться с партнерами, чтобы с самого начала возобновления сезона давать результат", – сказал Степаненко в комментарии клубному YouTube-каналу.
Напомним, Давид перебрался в Шахтер из Аякса за 12 миллионов евро. Его контракт с "горняками" рассчитан на четыре года.
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