"Давид, можно сказать, уже опытный футболист. Его взяли под результат.

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Поэтому, я думаю, ему нужно быстрее понимать, что от него требуется. Ему нужно быстрее адаптироваться в команде, активнее знакомиться с партнерами, чтобы с самого начала возобновления сезона давать результат", – сказал Степаненко в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Давид перебрался в Шахтер из Аякса за 12 миллионов евро. Его контракт с "горняками" рассчитан на четыре года.

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