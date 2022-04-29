Вингер "горняков" Давид Нерес стал еще не шаг ближе к уходу из Шахтера. В Украину он перебрался всего несколько месяцев назад.

Бенфика очень близка к подписанию 25-летнего бразильца, утверждает Goal . В последние дни клубы провели интенсивные и успешные переговоры.

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Сейчас португальцы и украинцы обсуждают условия будущего перехода – трансфер или аренда. Но все выглядит так, что у истории будет положительное для "орлов" завершение. Кроме Бенфики, за Давида боролись еще Сан-Паулу и Коринтианс, но он отклонил их предложения, потому что хочет остаться в Европе.

Сам Нерес, по всей видимости, тоже будет счастлив продолжить карьеру не в Шахтере, ведь заявил представителям клуба, что не собирается возвращаться. Поэтому он даже не отправился с "горняками" в благотворительное турне.

Напомним, Давид присоединился к дончанам зимой, но еще не играл за клуб в официальных матчах. На зимних сборах с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт рассчитан до 2026 года.

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