Вингер Шахтера Давид Нерес может покинуть донецкий клуб, к которому присоединился только этой зимой.

Марсель проявляет интерес к Нересу и хочет взять бразильца в аренду до конца сезона, сообщает sport.fr.

Шахтер официально отпустил Тобиаса в Реал

Интересно, что у предложения будто бы есть опция продления сделки до 2024 года. Для этого Марселю придется выдержать большую борьбу – Коринтианс, Вест Хэм и Реал Сосьедад также заинтересованы в услугах вингера.

Напомним, Нерес присоединился к Шахтеру зимой, но пока не сыграл за клуб в официальных матчах. На зимних сборах с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт