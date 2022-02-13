"Я привык жить за границей в Европе. Я знаю, что такое европейский футбол с этим вашим холодом. Это преимущество для меня. Думаю, что моя адаптация не будет для меня большой проблемой.

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В Шахтере очень квалифицированные игроки. Я готов конкурировать со всеми ребятами в первой линии атаки. В Шахтере все могут играть на разных позициях. Поэтому, куда меня поставят, там я и буду выкладываться по полной.

Де Дзерби – очень требовательный тренер, ему нравится играть с мячом. Мне тоже это нравится. Думаю, это важно. Мне еще нужно во многом прибавить с Мистером. Я буду максимально выкладываться и отдаваться. Буду стараться выполнять любое задание, которое передо мной ставят. Я верю в усердный труд", – цитирует Нереса пресс-служба Шахтера.

Напомним, Давид перебрался в Шахтер из Аякса за 12 миллионов евро. Его контракт с "горняками" рассчитан на четыре года. 24-летний вингер уже успел трижды расписаться в воротах соперников на зимнем сборе дончан.

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