"Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь прекрасно, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу... Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за Шахтер.

Шахтер объявил о переходе Нереса из Аякса

Что могу сказать о Шахтере? Это очень большой клуб, он самый лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четыре-пять футболистов Шахтера. Это футболисты из сборной Бразилии, а также игравший со мной в Аяксе Лассина Траоре. Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.

Мои ближайшие планы? Максимально добавлять как футболист и как человек, конечно, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему потребуется, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду делать это. И, конечно, мы стремимся выигрывать титулы.

Мои сильные стороны? Думаю, моя левая нога, перемещение с мячом с фланга внутрь – я очень сильный в этом. А еще ассисты, забитые мячи и главное желание побеждать.

Что пообещаю фанатам Шахтера? Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы", – цитирует Нереса сайт "горняков".

По слухам, Шахтер заплатил Аяксу за 24-летнего бразильца около 12 млн евро.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"