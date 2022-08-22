Вингер Бенфики Давид Нерес перед матчем с Динамо в квалификации ЛЧ рассказал, как обживается в Лиссабоне после трансфера из Шахтера.

"Адаптация проходит очень хорошо. Меня очень хорошо приняли. Цель – сначала выиграть матч против Динамо и выйти в групповой этап Лиги чемпионов, а затем хорошо провести сезон.

Бенфика – Динамо: где смотреть ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ

Надеюсь побороться здесь за трофеи, но в центре внимания – Бенфика. Предсезонная подготовка и первые товарищеские матчи были тяжелыми из-за перерыва. Я чувствую себя все лучше и лучше. Футбол Аякса и футбол, в который мы играем здесь, похожи.

Наша цель сейчас – попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Остальное придет со временем", – цитирует Нереса OJogo.

Бенфика – Динамо: пресс-конференция Рогера Шмидта – о выходе в группу ЛЧ и ожидании изменений от Луческу