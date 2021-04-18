Противостояние команд из Петрового и Львова не подарило большого количества острых моментов и забитых мячей. Зато были неоднозначные решения бригады арбитров во главе с Владимиром Новохатним. В частности, на 10 минуте рефери, вероятно, не увидел гол Руха. Белый подставил ногу под мяч, а вратарь Ингульца выбил его из ворот. С видеоповторов трудно понять, пересек ли круглый линию полностью.

Рух расписал скандальную ничью с Ингульцом, упустив шанс подняться со дна турнирной таблицы

А вот Климчук в середине первой 45-минутки не сумел реализовать пенальти, который сам заработал – мяч пролетел рядом со штангой. Рух и в течение второго тайма превосходил соперника, но забить хотя бы один гол "желто-черным" не было суждено. Львовяне набрали 17 очков и остались на дне турнирной таблицы. Ингулец, который имеет на 3 зачетных балла больше, пока держится десятым.