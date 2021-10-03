Заря в дебюте поединка заработала право на пенальти – Литовка сбил Громова, но сразу исправился, отразив удар с отметки от Булецы. Впрочем, Сергей через 12 минут таки открыл счет, пробив в дальний угол из пределов штрафной. А после перерыва Громов оформил убедительную победу луганчан с паса Кочергина, элегантно убрав защитника, и поставил точку во встрече.

Заря уверенно разобралась с Десной и вернулась в топ-4 УПЛ

Таким образом, Заря набрала 20 очков и осталась четвертой, а Десна с 16 пунктами расположилась на 7 строчке.