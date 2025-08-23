Нереализованные пенальти Кудривки в видеообзоре матча Кубка Украины против Левого Берега
Левый Берег победил Кудривку в серии пенальти 1/32 финала Кубка Украины. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
В поединке между Левым Берегом и Кудривкой основное время завершилось без забитых мячей.
Кудривка выбыла от Левого Берега, не реализовав ни одного пенальти в серии, экс-тренер сборной идет дальше: Кубок Украины
Судьбу встречи определяла серия пенальти, в которой Кудривка не смогла реализовать ни одного удара, тогда как Левый Берег удачно пробил все три попытки.
Первый пенальти дебютанта УПЛ пролетел значительно выше над воротами, а остальные два парировал голкипер Роман Жмурко, который стал настоящим героем этого матча.
