В поединке между Левым Берегом и Кудривкой основное время завершилось без забитых мячей.

Кудривка выбыла от Левого Берега, не реализовав ни одного пенальти в серии, экс-тренер сборной идет дальше: Кубок Украины

Судьбу встречи определяла серия пенальти, в которой Кудривка не смогла реализовать ни одного удара, тогда как Левый Берег удачно пробил все три попытки.

Первый пенальти дебютанта УПЛ пролетел значительно выше над воротами, а остальные два парировал голкипер Роман Жмурко, который стал настоящим героем этого матча.

