По окончании сезона 43-летний итальянец покинул Наполи и возглавил Фиорентину. Этим же маршрутом может отправиться хавбек Челси Тьемуэ Бакайоко, сообщает Фабрицио Романо.

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Француз играл за Наполи на правах аренды, но "партенопейцы" не стали выкупать его контракт. Однако в Лондоне Бакайоко не останется. Фиорентина готова его арендовать, а единственной проблемой может стать зарплата игрока.

К слову, если трансфер состоится, то Гаттузо и Бакайоко воссоединятся уже в третьем клубе. Кроме Наполи, они имели возможность работать бок о бок в Милане в сезоне 2018/19.

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