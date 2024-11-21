Во время ноябрьской международной паузы Рашфорд улетел в Нью-Йорк, а Каземиро вместе со своей семьей посетил Disney World в Орландо. Выступая в подкасте Sky Bet Stick to Football, Невилл сказал, что разочарован тем, что дуэт решил поехать в Соединенные Штаты в течение первых двух недель Рубена Аморима в качестве тренера МЮ.

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"Конечно, игрокам нужен психологический перерыв. Каждый игрок должен иметь возможность отдохнуть с друзьями. Но послушайте, как клуб, вы обсуждаете с игроками выбор места. Как далеко они летят? Какая разница во времени? Вызовет ли это смену часовых поясов? Будет ли проблема усталости после двенадцатичасового полета?

Вы играете плохо, команда проигрывает, вы тринадцатые в лиге, и у вас новый тренер. Сейчас – не отпуск, чтобы перезарядить батарейки. Это непрофессионально", – отметил Невилл.

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