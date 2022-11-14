Полтава проиграла со счетом 3:4, но имеет большие претензии к Дмитрию Евтухову, судившему этот матч. Рефери уже на старте матча допустил дикую ошибку, назначив пенальти за фол, где даже не было контакта.

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"В свое время арбитр из Днепра Дмитрий Евтухов подавал большие надежды. Но надежды футбольных специалистов оказались тщетными. Евтухов откровенно опозорился в дерби Полтавщины, когда при счете 0:0 назначил странный пенальти в ворота гостей. Гол с пенальти повлиял не только на исход матча, но и на турнирное положение команд в борьбе за места в квартетах на втором этапе чемпионата. Что это было – дикий непрофессионализм или уверенность в собственной безнаказанности даже во время войны? Решайте сами, уважаемые друзья", – говорится в сообщении пресс-службы Полтавы.