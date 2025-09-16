AS: Ванат переодягнувся у Довбика

Порівняння неприємні, але неможливо не помітити схожість Владислава Ваната з Артемом Довбиком у прем'єрній грі за Жирону. Каталонці сподіваються, що не помилилися, підписавши 23-річного українського нападника, який перейшов з Динамо в останній день трансферного вікна і встиг повторити досягнення Артема – дебютував з голом. У матчі проти Сельти Ванат відзначився вже на 11-й хвилині.

Дебютний гол Ваната в Ла Лізі у відеоогляді матчу Сельта – Жирона – 1:1

Звісно, вони не єдині, кому це вдавалося у Ла Лізі. Можна згадати Стуані, Івана Мартіна або Місехоя, проте Ванат вже викликає захоплення. Мічел без вагань віддав йому місце у стартовому складі, попри те, що українець провів лише два тренування з командою. Владислав довів, що може стати залізним гравцем основи.

Після матчу тренер не хотів зосереджуватися на Ванаті і обмежився словами, що "він додасть нам глибини". Його завдання – не боятися порівнянь з Довбиком, адже минулого сезону вони стали тягарем для Бояна Міовскі та Абеля Руїса. Артем оформив 24 голи та 8 асистів у Ла Лізі. Це висока планка для Ваната, але після Віго є привід для оптимізму.

Його перехід викликає ентузіазм серед уболівальників Жирони, і це саме те, що зараз потрібно. Адже "червоно-білі" ще не здобули жодної перемоги (один пункт із 12 можливих). Ванат проти Сельти відіграв 67 хвилин і продемонстрував вражаючу ефективність. Два удари – один гол. Він торкався м'яча 22 рази, і з часом буде грати ще більше. У Жироні покладають на нього великі надії.

Marca: Ванат оформив великий дебют

Владислав Ванат, який провів кілька тренувань зі своїми новими партнерами після міжнародної паузи, дебютував у Ла Лізі, реалізувавши перший же момент у статусі гравця Жирони. Українцю знадобилося 12 хвилин, щоб забити, що є хорошим знаком для команди Мічела. Каталонці пережили схожий досвід з Артемом Довбиком у сезоні 2023/24.

Екс-форвард Жирони, що виграв Пічічі з 24 м'ячами, також результативно дебютував на Аноеті у першому турі проти Реал Сосьєдада. Якщо Ванат хоча б наблизиться до показників свого партнера по збірній, то залишить далеко позаду Бояна Міовскі. Македонець забив лише 2 голи в чемпіонаті, ба більше – у одному матчі з Еспаньйолом. Гол Ваната у Віго, після чудового поперечного удару, був гідним футболіста, що коштував 17 мільйонів євро.

Lesportiu: Гол як візитівка

Після невдалого старту чемпіонату, з трьома поразками і десятьма пропущеними голами у чотирьох турах, Жироні терміново потрібно повертати упевненість. Справи йдуть не надто добре, але є простір для маневру. Хоча й необхідна швидка реакція у вигляді першої перемоги, яка в неділю на полі Сельти вислизнула після пенальті в доданий час (1:1). Це важкий удар, але він не повинен затьмарювати деякі позитивні моменти. Наприклад, дебюти Унахі та Ваната.

Передусім потрібно відзначити українця, адже Ванату знадобилося лише 12 хвилин, аби забити свій перший гол за Жирону. Це не той момент, коли достатньо правильно підставити ногу. Після того, як м'яч дістався Івану Мартіну, українець знайшов простір між Ману Фернандесом і Мінгесою, щоб отримати пас від баска, і, попри обмежений простір, переграв Раду потужним ударом правою ногою у дальній кут. І це при тому, що він шульга!

Гол, звісно, став найяскравішим моментом у грі Ваната. Однак, його мобільність і здатність грати спиною до чужих воріт можуть бути дуже важливими для цієї команди. Українець виправдовує довіру Мічела, адже лише у четвер минулого тижня провів своє перше тренування з командою. Попри це, тренер виставив Ваната у стартовому складі, а не Стуані. Після невдач Міовскі та Абеля новачок Жирони перебуває на правильному шляху.

Diari de Girona: Миттєвий результат Ваната й Унахі

Жирона продемонструвала значний прорес після перерви на матчі збірних. Передусім завдяки Ванату та Унахі, які змінили обличчя команди. Обоє можуть занести собі до активу поєдинок на Балаїдосі. Мічел почувається спокійнішим після нічиєї в Галісії. Тренер вважає, що 1:1 має стати "початком чогось дуже гарного".

За дванадцять хвилин Ванат довів, що він не тільки вміє забивати голи, але й володіє вбивчим інстинктом. А це у футболі дуже цінується. Таких гравців важко знайти, та Жироні, схоже, вдалося. Це лише один матч, але вболівальники "біло-червоних" потирають руки, уявляючи, що зможуть святкувати ще багато голів Ваната. Порівняння завжди неприємні. Зараз це порівняння з Міовскі, який залишився у тіні Довбика. Проте цифри є цифрами, і Ванат за один матч забив половину голів македонського форварда у Ла Лізі.

Алекс Луна (DAZN, Mundo Deportivo): Інстинкти Ваната – рідкість у футболі

Владислав провів дуже якісний поєдинок. Так, він не отримував багато передач, але зумів відзначитись ледь не першим дотиком до м'яча, – зазначає каталонський журналіст у коментарі "Футбол 24". – Під час взяття воріт можна було помітити, що це нападник з інтуїцією. У минулому сезоні ми не бачили схожих голів у виконанні Міовскі чи Абеля. Вони насправді непогані гравці, але не володіють гольовими інстинктами Влада. Це рідкість у футболі.

Ванат гарно працював у захисті. Хотілось би відзначити опускання у глибону. Він чіплявся за складні лонгболи навіть головою, грамотно читав гру. Заміна пов'язана передусім із втомою. Влад провів небагато тренувань, тому Мічел вирішив не ризикувати. Від нього зараз величезні очікування. Це був відмінний дебют.

Арнау Мадріа (Lesportiu, Montiliving): У Жирони не було такого форварда

Ванат ідеально завершив гольовий епізод. Однак, він перебував у складних умовах, адже Жирона була занадто вертикальною, фактично без центра поля, – наголошує наш співрозмовник. – Гассаніга й захисники зловживали довгими передачами під тиском господарів. Владу постійно доводилося штовхатися із центрбеками.

Важливо, що він не чекав на м'яч, а пропонував себе у штрафному. Постійно вривався за спини. Саме цього вимагає Мічел у нападників. І це те, чого не було у минулому сезоні. Його дебют заслуговує максимальної оцінки.

