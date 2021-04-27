Нападающий Руха Андрей Борячук вспомнил, что ему больше всего не понравилось во время выступлений за венгерский Мезекевешд.

"В Венгрии, в Мезекевешде, начался беспорядок. Я не играл, поэтому надо было искать новую команду. Пришел новый тренер, сказал, что я ему не нужен, поэтому могу искать новую команду. Именно поэтому этап в Венгрии получился отрицательным.

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В футбольном плане, конечно, чемпионат в Венгрии неплохой, почти как в Украине. Но сами венгры мне не понравились. Они смотрят на легионеров, как на чужаков, которые приехали на их место. Неприятные ребята. Они считали, что мы пришли зарабатывать их деньги, хотя я приехал туда не зарабатывать, а играть в футбол. Финансовые условия там такие же, как и в Украине", – поделился Борячук в комментарии meta-ratings.

К слову, вторую половину сезона нападающий проводит в составе львовского Руха, отметившись голом и ассистом в 7 поединках УПЛ. Права на игрока принадлежат донецкому Шахтеру.

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