"Я жил в 89-м году, но тогда партия приняла решение забрать команду, которая была на поле. С тех пор такого никогда не случалось, это необычно. Им было неловко, им не позволили покинуть поле, игра должна была закончиться на поле. Они не имели причин так протестовать. Мы спортсмены и делаем свою работу на поле. Никто не может заставить других вести себя иначе. Не было никаких выкриков против Косова.

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Такое поведение неприемлемо, у меня нет слов. Больше нет никаких дискуссий. Когда все так заканчивается – это позор и чувство стыда в первую очередь для них. Видно, что они были готовы это сделать. Они играли хорошо, очень хорошая команда, мы играли не так хорошо, но было давление, чтобы пройти квалификацию.

Мы пасовали неправильно, но хорошо защищались, у нас также был замечательный вратарь сегодня, но этого было мало для наших требований. Также была штанга сегодня. Я не хочу больше ничего обсуждать. Важна квалификация. Теперь мы должны завершить эту кампанию должным образом в матче с Кипром.

Я поздравляю ребят, потому что с точки зрения их готовности отдать все на поле они преуспели. Квалификация есть квалификация. Обычно мы выигрывали со счетом 3:0, это то, что должно было произойти после того, как они покинули поле", – цитирует Луческу Digi Sport.

Напомним, что матч 5-го тура Лиги наций между Румынией и Косово завершился скандалом. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, но встреча не была доиграна из-за инцидента на последних минутах. Игроки Косово покинули поле после появления сербского флага и выкриков на трибунах, которые пренебрежительно относились к их стране, в частности звучал лозунг "Косово – это Сербия".

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