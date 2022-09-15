Только чудом эти ошибки не привели к изменению результатов матчей.

С начала сезона 2022/23 в немецкой Бундеслиге было зафиксировано четыре неправомерных судейских решения в вопросе игры футболистов руками в собственной штрафной. Как информирует Kicker, немецкий футбольный союз признал неправоту арбитров в четырёх спорных эпизодах.

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Игра рукой в собственной штрафной заслуживает наказываться пенальти в том случае, если у футболиста есть намерение сыграть рукой; если потенциальный нарушитель при игре рукой увеличивает площадь тела; если неправомерное положение руки не является оправданным (то есть рука находится в неестественном положении). Причем последний пункт применяется к определению умышленной игры рукой только в случае с забитым голом.

В матче 5-го тура Бундеслиги защитник Хоффенхайма Кабак заблокировал рукой прострел защитника дортмундской Боруссии Вольфа, и судья Зиберт ошибочно не назначил в этом эпизоде пенальти. Боруссия в итоге победила со счётом 1:0.

Остальные случаи касаются трёх матчей шестого тура чемпионата Германии:

- на 90+4-й минуте матча Вердер – Аугсбург (0:1) судья Петерсен назначил неправомерный пенальти в ворота Аугсбурга. Форвард бременцев Дукш реализовать 11-метровый удар не сумел;

- в матче Герта – Байер (2:2) арбитр Бенджамин Бранд "проморгал" пенальти, когда игрок гостей Одилон Коссуну заблокировал рукой мяч после удара Жана-Поля Боэтьюса, не позволив Герте забить гол;

- в матче Кёльн – Унион Берлин (0:1) арбитр Бенджамин Кортус ошибся, решив назначить пенальти в пользу гостей, когда после розыгрыша углового мяч угодил в руку защитнику "козлов" Луки Килиану. Директор Бундеслиги Петер Зиппель постановил, что движение рук Килиана не представляло собой неестественное увеличение поверхности тела. Форвард Униона Жордан Сибачо пенальти реализовать не сумел.

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