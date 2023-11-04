– Ваш главный тренер заявил, что подал в отставку. Какие у вас эмоции?

– Я не знаю, я не читал интернет.

Динамо – Шахтер: Ребров присутствует на матче в компании Ярмоленко и Буяльского – известна причина отсутствия лидера

– На пресс-конференции он сказал, что закончил.

– Все на эмоциях. Завтра уже будет все понятно. Или сегодня, но чуть позже.

– Кто виноват в плохих результатах?

– Я думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле. Они отвечают за свою игру. А тренер отвечает за результат, поэтому все вместе виноваты в этой ситуации.

– Не было последний месяц между тренером и игроками химии?

– Да как всегда было – общались. Ничего плохого не было.

– Говорят, что футболисты Динамо плавили Луческу.

– Нет, это неправда. Может, просто мы не могли выполнять все, что он просил от нас, – сказал Буяльский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после поражения Шахтеру (0:1) Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо, сообщив о завершении карьеры. Буяльский участия в матче не принимал из-за повреждения голеностопа – он наблюдал за игрой с трибун в компании Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва.

Шахтер одолел Динамо и отправил Луческу в отставку – Шапаренко снова выбыл, Супряга сыграл в УПЛ впервые за 2 года