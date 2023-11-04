"Неправда, что игроки Динамо плавили Луческу": Буяльский нашел виновных в провальных результатах киевлян
Полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский сразу после поражения Шахтеру (0:1) в матче 13-го тура УПЛ прокомментировал отставку Мирчи Луческу.
– Ваш главный тренер заявил, что подал в отставку. Какие у вас эмоции?
– Я не знаю, я не читал интернет.
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– На пресс-конференции он сказал, что закончил.
– Все на эмоциях. Завтра уже будет все понятно. Или сегодня, но чуть позже.
– Кто виноват в плохих результатах?
– Я думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле. Они отвечают за свою игру. А тренер отвечает за результат, поэтому все вместе виноваты в этой ситуации.
– Не было последний месяц между тренером и игроками химии?
– Да как всегда было – общались. Ничего плохого не было.
– Говорят, что футболисты Динамо плавили Луческу.
– Нет, это неправда. Может, просто мы не могли выполнять все, что он просил от нас, – сказал Буяльский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, после поражения Шахтеру (0:1) Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо, сообщив о завершении карьеры. Буяльский участия в матче не принимал из-за повреждения голеностопа – он наблюдал за игрой с трибун в компании Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва.
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