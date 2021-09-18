В 2001 году скромный Лидс играл в полуфинале Лиги чемпионов. Потом были неудачи в чемпионате и глобальные финансовые проблемы. Однако тот Лидс Дэвида О'Лири навсегда вошел в историю европейского футбола.

17 июля 2020 года Лидс праздновал особое событие – возвращение в Премьер-лигу. Долгих 16 лет страданий завершились триумфом крепкой команды Марсело Бьелсы.

В 70-х "павлины" пребывали среди ведущих европейских команд. Однако монетизировать этот статус в виде трофея команда не сумела. В 1973-м проиграла в финале Кубка обладателей кубков УЕФА, а через два года уступила в ключевом матче всего сезона – в финале Кубка чемпионов. Пройдет 26 лет и Лидс будет очень близок к повторению выдающегося достижения. В 2001-м команда из Западного Йоркшира сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. А совсем скоро переживет страшные финансовые проблемы и клиническую смерть.

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В сентябре 1996-го Лидс возглавил Джордж Грэм, который оставил Арсенал для Арсена Венгера и переехал на "Элланд Роуд". Если в первом сезоне "павлины" финишировали 11-ми, то в следующем году стали 5-ми. Однако в сентябре 1998-го Грэм возглавил Тоттенхэм, куда вскоре лично позвал Сергея Реброва. Лидс пытался залатать пробоину на тренерском мостике путем приглашения Мартина О'Нила, который тренировал Лестер, но он ответил отказом. 1 октября официально Лидс возглавил ассистент Грэма, Дэвид О'Лири, выдающийся в прошлом игрок Арсенала.

Грэм (справа) и О’Лири / фото Лидс

Тот сезон Лидс закончил на высокой четвертой позиции в АПЛ, а в следующем – на третьей. Это означало, что ребята О'Лири будут играть в Лиге чемпионов. Не стала препятствием для Лидса и потеря лучшего бомбардира команды (и лиги в целом) – в сезоне 1998/1999 Джимми Флойд Хассельбайнк забил 18 голов в 36 матчах. Голландец перебрался в мадридский Атлетико за почти 17 миллионов евро. "Павлины" использовали эти деньги с пользой и приобрели молодых Майкла Дюберри, Дэнни Миллза и Эйрике Бакке.

Уверенный шаг Лидс сделал и в еврокубках. В 2000-м англичане уступили в полуфинале Кубка УЕФА будущему победителю – Галатасараю с Мирчей Луческу во главе. Накануне старта в Лиге чемпионов "павлины" прододжили качественно работать на трансферном рынке. "Элланд Роуд" покинул Альф-Инге Холланд (примерно за месяц-другой в семье норвежца будут радоваться появлению сына Эрлинга). Зато игроками Лидса станут те, кто будет формировать лицо молодой команды: Рио Фердинанд, Оливье Дакур, Доминик Маттео и Марк Видука.

Серия травм (в частности, лидеров Джонатана Вудгейта, Дэвида Бетти и Харри Кьюэлла) и игра на два фронта истощила команду (стоит вспомнить о том, что в том сезоне клуб будет нести имиджевые потери из-за скандала с избиением студента рядом с пабом лидерами команды Вудгейтом и Бойером). В Премьер-лиге Лидс нередко терял очки и не мог выиграть в четырех турах подряд. Зато сумел пробиться в группу ЛЧ. Победы над Мюнхен 1860 (2:1 и 1:0) благодаря двум голам Алана Смита и точному удару Иана Харта приблизили Лидс к встречам с Барселоной, Миланом и Бешикташем.

О’Лири и Бойер / фото из соцсетей

Уже в первом туре стало понятно, что англичанам придется несладко – на "Камп Ноу" гости безапелляционно проиграли 0:4 в условиях фантастической игры Ривалдо и Патрика Клюйверта. Уже через три дня Лидс уступил дома Ипсвичу. За команду О'Лири становилось тревожно.

Это была тяжелая ночь. У нас было слишком много травм. Я копался в себе: "Это все из-за меня? Из-за тех нагрузок, которые я даю на тренировках?" Я ехал в Барселону с худшими ожиданиями. Они оправдались, – вспоминал потом наставник Лидса.

"Дэвид, чем ты кормишь своих игроков? Они носятся вокруг как сумасшедшие!" – удивлялся Паоло Мальдини. В тот вечер эти ребята удивили не только Мальдини, Шевченко и компанию, но и всю Европу. Единственный гол Ли Бойера на 89-й минуте принес легендарную дождевую победу над Миланом во втором туре.

Вскоре победный настрой Лидс повторил в дуэли с Бешикташем – 6:0 и еще один сюрприз от банды О'Лири. В стамбульской встрече на табло красовались нули, что можно считать вполне приемлемым результатом. Сразу 8 из 11 игроков старта Лидса были моложе 23 года. "Мои дети", – называл подопечных О'Лири и был прав.

В пятом туре "Элланд Роуд" требовал мести – уже на 5-й минуте Барселона пропустила, впрочем смогла спастись перед самым финальным свистком благодаря голу Ривалдо. Аналогичными 1:1 завершился и вояж англичан в Милан. Сенсация – Лидс и Милан шагают дальше, а Барселона финиширует на третьем месте.

На втором групповом этапе команду из Западного Йоркшира ожидали Реал, Лацио и Андерлехт. Поражение 0:2 от мадридцев в первом туре изменилось серией из трех побед. Далее была неудача на "Сантьяго Бернабеу" (2:3) и эпическая ничья в последнем туре с Лацио 3:3.

В четвертьфинале Лидс встречался с Депортиво. Говорят, нападающий испанцев Виктор Санчес был несказанно рад такому жребию и называл своего соперника самым слабым среди всех четвертьфиналистов. Не лишним будет напомнить, что в первом матче чемпион Испании проиграл на "Элланд Роуд" 0:3. Дэвид О'Лири назвал ту игру лучшей во всей кампании. В ответном матче Депортиво победил 2:0, впрочем Лидсу этого оказалось достаточно для того, чтобы пробиться в четверку лучших команд Европы.

Алан Смит забивает Депортиво / фото Лидс

Первый полуфинальный матч состоялся в особенный день – 2 мая наставник Лидса праздновал 43-й день рождения. 0:0 и все решалось на "Месталье". Через три дня "павлины" проиграли в Арсеналу в АПЛ, а потом решились на особый поступок, который не понравился О'Лири – побрили головы (исключение составляли Бойер и Вудгейт, которые должны были сохранять здравый смысл в контексте судебных перипетий и Иан Харт, который готовился к свадьбе).

Валенсия не оставила шансов Лидсу – 3:0 и оборвала сказку "павлинов". Хотя первый гол Хуан Санчес забил с нарушением правил. Рефери Урс Майер считал иначе. Спустя много лет сам Санчес назвал часть тела, которой забил тот гол "грудной рукой". В дополнение удаление получил Алан Смит за грубый подкат на 90-й минуте.

Урс Майєр и футболисты Лидса / фото Лидс

Говорят, что после матча гости долго ждали полицию, которая должна была сопровождать команду в аэропорт. Болельщики Валенсии праздновали вокруг автобуса, а футболисты Лидса прощались со своими мечтами.

"Мы ничего не выиграли. Это правда и мне жаль. Но мы остались в памяти как команда, не так ли? И, возможно, воспоминания важнее трофеев", – по-философски суммировал уникальную эпоху Лидса полузащитник Оливье Дакур. "Павлины" в начале тысячелетия влюбили в себя своей неповторимостью – даже спустя два десятилетия выдающаяся команда Дэвида О'Лири остается особенной.