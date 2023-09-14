"Трансферный рынок с каждым годом растет. Тяжело говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, который сыграл столько матчей и забил столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

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Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как Лунин перешел в Реал из Зари. Это было что-то нереальное. Мудрик выдал один сезон, может полтора, и уехал в Челси за 100 миллионов. Конечно, там сейчас такая критика на него. По-футбольному Мудрика жаль, но я понимаю откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного моложе. И новая страна, новый язык – это все тяжело.

Но у него есть качества, благодаря которым он может вырасти в суперфутболиста. Я, честно говоря, верю. За ним интересно наблюдать. Ты всегда чего-то ждешь от него", – сказал Кабаев в интервью Tribuna.

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